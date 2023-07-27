Гонконг повысил базовую ставку до максимума за 16 лет

Она составила 5,75%

ГОНКОНГ, 27 июля. /ТАСС/. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) повысило базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Управление повышает ее уже в 11-й раз за последние 17 месяцев, следуя примеру Федеральной резервной системой (ФРС) США. Ставка достигла максимального значения с декабря 2007 года.

Повышение базовой ставки повысит стоимость денег в экономике Гонконга и может оказать негативное влияние на ее рост. Кроме того, это приведет к удорожанию кредитов и ипотеки, что может осложнить ситуацию на рынке недвижимости. Как сообщало HKMA в июне этого года, общий объем задолженности по ипотечным кредитам в городе на конец мая составил 1,83 млрд гонконгских долларов (около $234,6 млрд).

Гонконг в своей денежно-кредитной политике следует за ФРС США с 1983 года, так как его валюта привязана к американской и поддерживается в диапазоне от 7,75 до 7,85 гонконгских доллара за $1. 26 июля ФРС, выполняющая функции центрального банка США, повысила базовую ставку на 25 б.п., до 5,25-5,5%.