В ЮАР заявили, что страны Африки возлагают надежду на встречу с руководителем Банка БРИКС

Министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор отметила, что Дилма Руссефф проведет встречу с главами стран БРИКС на полях форума в рамках подготовки к предстоящему саммиту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Лидеры стран Африки ожидают, что на полях саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге состоится их первый подробный обмен мнениями с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Об этом заявила ТАСС министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"Примечательно, что совсем недавно избранная на эту должность президент Нового банка развития или Банка БРИКС, как его еще называют, будет здесь. И это станет, пожалуй, ее первым подробным взаимодействием с африканскими лидерами. Отдельно отмечу, что она проведет встречу с главами стран БРИКС на полях форума в рамках подготовки к предстоящему саммиту БРИКС, который через месяц состоится в ЮАР", - сообщила министр.

В среду президент РФ Владимир Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф в Константиновском дворце в Стрельне.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй медиафорум Россия - Африка.