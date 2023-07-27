Мишустин поставил задачу оперативно решить, как модернизировать Медный завод в Норильске

Глава кабмина также призвал провести реконструкцию быстрее ожидаемого 2027 года

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу максимально оперативно определить, как модернизировать Медный завод в Норильске и добиться снижения выбросов на нем, несмотря на санкционные ограничения. Глава кабмина также призвал провести реконструкцию быстрее ожидаемого 2027 года.

Представители "Норникеля" рассказали Мишустину, что с модернизацией Медного завода возникли сложности: партнеры, включая производителей оборудования, отказались от сотрудничества, из-за чего приходится делать перепроектирование. Для комплексного решения проблемы с выбросами требуется реконструкция предприятия, компания будет искать подходящие технологические решения. С учетом этого завершение проекта может быть перенесено на 2027 год.

"Будем ждать решения по Медному заводу. Мне кажется, что 2027 год - это долго. Владимир Олегович [Потанин] человек способный. Уверен, можно сделать все гораздо быстрее. Пожалуйста, мне кажется, если бы мы посмотрели на наших стратегических сессиях, с министерством промышленности и торговли и с [другими] коллегами поработали, то все можно сделать гораздо быстрее", - обозначил задачу Мишустин. "Надеюсь, что вы найдете это решение как можно быстрее", - добавил он.

Глава компании Владимир Потанин пообещал, что до конца года доложит, какой вариант может быть выбран. "Мы найдем решение. До конца года я вам доложу о том, какое решение нам важно", - заверил он, на что премьер отреагировал: "Очень хорошо".

Мишустин также призвал использовать эту ситуацию, чтобы развивать отечественные технологии. "С одной стороны, ничего хорошего, что партнеры отказались. С другой стороны, есть возможность как заняться импортозамещением, так и создать технологии, которые будут полезны - уверен абсолютно - для многих других, "нечистых" производств", - заметил он.

"Ну и можно смотреть на дружественные страны. Во всяком случае, технологии такие известны", - посоветовал премьер.

О проекте

Для снижения выбросов диоксида серы в Заполярном филиале "Норникеля" реализуется серная программа - комплексная модернизация производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов в Норильске. Это крупнейшее экологическое мероприятие компании.

Оно предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами. Программа входит в федеральный проект "Чистый воздух" и является его крупнейшим мероприятием.

Технологии, принятые для серной программы, позволят улавливать не менее 99% диоксида серы на основных плавильных агрегатах, на которых они будут применены, и учитывают особенности рудной базы Норильского промышленного района, применяемые пирометаллургические процессы, а также логистические ограничения Норильска (отсутствие внешнего ж/ д сообщения, ограниченный период навигации по Енисею, межнавигационный период, при котором есть только авиасообщение, условия логистики по Северному морскому пути).

Благодаря программе выбросы диоксида серы в Заполярном филиале компании снизятся на 45% от уровня базового 2015 года - после реализации на Надеждинском металлургическом заводе - и до 90% - после выполнения на Медном заводе.

Утилизация диоксида серы будет происходить с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.