ТПП предложила правительству снизить налог на имущество для МСП до 0,3%

На данный момент он составляет 2%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ направила правительству РФ письмо с предложением снизить налог на имущество для малых и средних предприятий, применяющих специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог) с 2% до 0,3%. Об этом сообщил ТАСС президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"Налог на имущество серьезно влияет на финансовый результат, поэтому особенно чувствителен для малого бизнеса. Поэтому снижение ставки в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость до 0,3% для субъектов МСП, применяющих специальные налоговые режимы, положительно скажется на их финансовом положении. Следует учесть, что до 2014 года они не были плательщиками данного налога", - заявил Катырин.

По его мнению, подобные меры позволят улучшить инвестиционную привлекательность регионов. При этом сборы налога на имущество не снизятся, поскольку субъекты МСП не являются его главными плательщиками. Сборы других налогов, напротив, увеличатся за счет улучшения финансового результата компаний, прежде всего прибыли и выручки.