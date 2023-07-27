Минэнерго сообщило, что спрос на российский уголь превышает логистические возможности

Спрос формируют Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Турция и страны глобального Юга, сообщил замглавы ведомства Сергей Мочальников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Клиентов, которые готовы покупать российский уголь, больше, чем позволяет "пропустить" логистика. Спрос формируют Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Турция и страны глобального Юга, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Африка, Латинская Америка, Ближний Восток вместе с Турцией и странами глобального Юга - клиентов больше, чем позволяет наша логистика довезти до порта. Все, что доезжает до порта, уже продано", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью ТАСС говорил, что добыча угля в России по итогам 2023 года может вырасти на 1,5%, экспорт - на 2%. Глава Минэнерго отметил, что ситуация в угольной отрасли улучшается - удалось стабилизировать транспортно-логистические потоки и сократить размер дисконтов до минимума.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.