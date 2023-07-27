"Норникель" разработает решение по второму этапу серного программы до конца года

С сентябре серная программа будет запущена на Надеждинском металлургическом заводе, что позволит сократить выбросы на 20%

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Компания "Норникель" разработает технологическое решение по реализации серной программы на Медном заводе компании в Норильске до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин.

Модернизация мощностей на Медном заводе является вторым этапом серной программы компании. Первый реализовывается на Надеждинском металлургическом заводе.

"Это не простые решения. Потому что [это] потребует не только поиска технологического решения для улавливания диоксида серы, но и технологические решения по модернизация самого [Медного] завода. На Надеждинском заводе было относительно проще. Несмотря на то, что многие западные партнеры отказались от сотрудничества с нами, нам пришлось перепроектировать проект, искать альтернативные источники поставок. Мы с этим справились. На Медном заводе задача на порядок сложнее. Потому что там две технологические линии - как экологическая, так и собственно производственная, которую нужно модернизировать. Мы над этим работаем, и до конца года такие решения будут сформулированы и доложены премьер-министру", - сообщил Потанин, добавив, что компания не отказывается он ранее взятых на себя обязательств.

Он напомнил, что в сентябре этого года серная программа будет запущена на Надеждинском металлургическом заводе, что в этом году позволит сократить выбросы на 20% (от базового уровня 2015 года), а в 2024 - на 45%. С запуском программы на Медном заводе выбросы сократятся в 10 раз.

В четверг с рабочим визитом в Норильске побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства поставил задачу максимально оперативно определить, как модернизировать Медный завод в Норильске и добиться снижения выбросов на нем.

О проекте

Для снижения выбросов диоксида серы в Заполярном филиале "Норникеля" реализуется серная программа - комплексная модернизация производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов в Норильске. Это крупнейшее экологическое мероприятие компании.

Оно предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами. Программа входит в федеральный проект "Чистый воздух" и является его крупнейшим мероприятием.

Технологии, принятые для серной программы, позволят улавливать не менее 99% диоксида серы на основных плавильных агрегатах, на которых они будут применены, и учитывают особенности рудной базы Норильского промышленного района, применяемые пирометаллургические процессы, а также логистические ограничения Норильска (отсутствие внешнего ж/ д сообщения, ограниченный период навигации по Енисею, межнавигационный период, при котором есть только авиасообщение, условия логистики по Северному морскому пути). Утилизация диоксида серы будет происходить с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.