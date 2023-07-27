МЭА сообщило, что мировой спрос на уголь в 2022 году достиг рекордных 8,3 млрд тонн

По итогам первого полугодия 2023 года мировой спрос на уголь увеличился на 1,5%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Потребление угля в 2022 году в мире выросло на 3,3%, до 8,3 млрд тонн, обновив исторический рекорд - в последний раз рекордное потребление угля было зафиксировано на уровне 7,9 млрд тонн в 2013 году. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Как прогнозировалось <...>, мировой спрос на уголь достиг нового рекордно высокого уровня в 2022 году, превысив 8,3 млрд тонн. Он вырос, несмотря на ослабление мировой экономики, главным образом благодаря тому, что во многих частях мира уголь более доступен и относительно дешевле, чем газ", - говорится в отчете.

По итогам первого полугодия 2023 года мировой спрос на уголь увеличился на 1,5% и достиг 4,7 млрд тонн. По оценкам МЭА, это произошло за счет увеличения производства электроэнергии (+1%) и промышленного использования угля (+2%). При этом спрос со стороны двух крупнейших потребителей - Китая и Индии - возрос более чем на 5% в январе - июне 2023 года, компенсируя снижение потребления угля в США и странах Евросоюза.

В 2021 году на Китай и Индию уже приходилось две трети мирового потребления - совокупно они потребляли вдвое больше угля, чем весь остальной мир. В 2023 году доля двух стран приблизится к 70%, говорится в отчете МЭА.

По оценкам, которые приводит агентство, добыча угля в России по итогам 2023 года может снизиться на 2,9%, до 429 млн тонн после предполагаемого роста на 1,4% в январе-июне. В то же время МЭА отмечает, что дисконт на российский уголь почти исчез после рекордных уровней скидок в 2022 году.