Уганда планирует расширить сервисный центр российских вертолетов

Официальный представитель правительства республики Офвоно Опондо заявил о намерении сделать страну региональным хабом по их ремонту и обслуживанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Уганда расширит действующий в стране сервисный центр для вертолетов российского производства, став крупнейшим в Африке хабом по их ремонту и обслуживанию, а также продвижению российских аэрокосмических технологий. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель правительства Уганды Офвоно Опондо.

"У нас в стране действует центр по ремонту и модернизации военных вертолетов российского производства. Мы ожидаем, что он будет расширен, и таким образом Уганда станет региональным центром российских аэрокосмических технологий и оборудования. Мы хотим стать региональным хабом для всего региона Восточной и Центральной Африки, в который входят страны от Конго до ЮАР", - подчеркнул Опондо.