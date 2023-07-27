TotalEnergies будет покупать СПГ с "Арктик СПГ - 2" из-за контрактных обязательств

Как сообщил глава компании Патрик Пуянне, это будет продолжаться до тех пор, пока не введут санкции на поставки российского СПГ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Французская энергокомпания TotalEnergies будет покупать сжиженный природный газ (СПГ) с российского проекта "Арктик СПГ - 2" после его запуска из-за наличия контрактных обязательств, сообщил в ходе телеконференции глава компании Патрик Пуянне.

"Никакого спота, никаких дополнительных объемов. Мы свели всю российскую активность к долгосрочным контрактам. И если "Арктик СПГ - 2" будет запущен, у нас есть обязательства", - сказал он, добавив, что компания планирует следовать своему контракту, пока не наложены санкции на поставки российского СПГ.

В настоящее время TotalEnergies продолжает покупать СПГ с проекта "Ямал СПГ" по долгосрочным контрактам, отметил Пуянне.

Ранее TotalEnergies сообщала, что больше не будет учитывать в отчетности свою 19,4%-ную долю в "Новатэке", это приведет к обесценению в размере около $3,7 млрд. Однако она не планирует выходить из российского проекта "Ямал СПГ", в котором имеет 20%-ную долю.

TotalEnergies с 22 марта 2022 года начала постепенно выходить из своих российских активов, обеспечивая при этом продолжение поставок газа в Европу.

О проекте

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в декабре 2023 года, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

Акционерами проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).