Совместное предприятие "Алросы" в Зимбабве закончит геологоразведку до конца года

Предприятие работает, несмотря на санкции, сообщил председатель совета директоров ZCDC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Совместное предприятие российской "Алросы" и Национальной алмазодобывающей компании Зимбабве (Zimbabwe Consolidated Diamond Company, ZCDC) продолжает геологоразведочные работы на территории Зимбабве, несмотря на санкции, планирует завершить их до конца года. Об этом ТАСС в кулуарах саммита Россия - Африка сообщил председатель совета директоров ZCDC Мунаше Шава.

"Мы планируем завершить разведывательные работы до конца этого года, после чего мы сможем перейти к добыче алмазов", - сказал он.

Представитель компании добавил, что несмотря на санкции против российской компании, работа СП продолжается. "Очевидно (санкции) повлияли, потому что большой вопрос в движении капитала. Но мы нашли решение, продолжаем работать", - добавил он.

В конце 2019 года "Алроса" и зимбабвийская ZCDC завершили создание совместного предприятия, которое занимается поиском и геологоразведкой новых коренных месторождений алмазов на территории африканской страны. Доля "Алросы" в СП составила 70%, у ZCDC - 30%. В 2020 году бывший глава "Алросы" Сергей Иванов говорил, что российская компания получила первые лицензии и начала геологоразведку на месторождениях в Зимбабве.