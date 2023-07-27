Глава информагенства Кот-д’Ивуара призвал упростить выдачу виз России журналистам Африки

Уму Валентин Барри Эпсе Сана отметила, что это должно способствовать экономическому сотрудничеству стран и увеличению товарооборота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Генеральный директор информационного агентства Кот-д’Ивуара Уму Валентин Барри Эпсе Сана предложила продумать упрощение выдачи Россией виз журналистам Африки, чтобы обеспечить эффективное сотрудничество в медиасфере и сформировать положительный образ России в информационном поле континента. Африканские медиаменеджеры озвучили и другие важные инициативы на организованном ТАСС втором медиафоруме Россия - Африка.

"Для того чтобы способствовать экономическому сотрудничеству наших стран, нужно развивать товарооборот, увеличивать его и информировать общественность в нужном ключе, - отметила она. - Очень важно для этого [эффективного сотрудничества] облегчить процесс выдачи виз [журналистам], чтобы люди могли свободно ездить между нашими странами".

По мнению медиаменеджера, это послужит залогом выправления перекосов в освещении повестки России и Африки. "Очень важно формировать положительный образ России в странах Африки. Государство должно найти для этого политическую волю. Оно может это реализовать, если будет способствовать укреплению двусторонних контактов и культурных обменов", - добавила она.

Технологии успеха

Глава алжирского информационного агентства Algeria Press Service Самир Гаид в свою очередь также обратил внимание на необходимость расширения контактов России и Африки для обмена опытом и новейшими технологиями в сфере медиа, что позволит повысить вовлеченность Африканского континента в глобальную геополитическую повестку дня.

"Мы стремимся расширить наше сотрудничество с ТАСС, чтобы усвоить инновационные вещи в передаче информации, - продолжил Гаид. - Необходимо активно изучать сильные и слабые стороны информационных агентств, чтобы Африканский континент всегда был в курсе событий геостратегической повестки, происходящей как в наших странах, так и за рубежом. <…> Африка открыта миру".

Марафон передовиков

Руководитель информационного агентства Намибии Лайнес Ситомисо Чата продолжил заданный коллегами вектор дискуссии, но предложил сконцентрироваться в первую очередь на практических шагах углубления сотрудничества и долгосрочной перспективе их реализации. "Перед нами огромный путь, который необходимо пройти, и отказываться от этого нельзя. На это уйдут долгие годы. И конечно, глупо ожидать каких-то существенных сдвигов и результатов от нескольких встреч. Но если мы будем подходить к этому как марафонцы и ставить перед собой амбициозные цели, то мы сдвинем дело с мертвой точки", - отметил он.

Медиаменеджер призвал трудиться над созданием мира равных возможностей, которые будут позволять в том числе верифицировать информацию, отличать достоверные сведения от фейков. "Это наша ответственность", - резюмировал он.

Азы доверия

Генеральный директор Агентства печати Конго Бьенвеню-Мари Бакуманья Баквала в завершение дискуссии призвал начинать углубление сотрудничества с азов и работать прежде всего над повышением своей информированности друг о друге. "Таким образом мы сможем преодолеть вакуум", - отметил он. Затем, по его мнению, следует браться за вопросы логистики, которые связаны "со слабостью финансовых ресурсов Африки".

Он отметил, что у России, имеющей широкие возможности в сфере технологий, есть возможность помочь Африке и на этом треке. "В-третих, мы должны научиться друг другу доверять, - продолжил он. - Мы должны верить в себя и пользоваться теми продуктами, которые были сделаны нашими партнерами. Если я вам доверяю, то я легко и не мучаясь могу пользоваться вашим контентом, зная, что мы разделяем одни и те же ценности, и одни и те же вызовы".