В выборе партнера для постройки АЭС Астана не будет исходить из политических соображений

Министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев сообщил, что АЭС может обеспечить Казахстан или регион энергией, снижая зависимость от нефти, газа или угля

АСТАНА, 28 июля. /ТАСС/. Казахстан не будет исходить из политических соображений при выборе партнера по строительству первой в стране АЭС. Об этом заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

"Проект АЭС является коммерческим, а не политическим. АЭС нужна Казахстану. Любая компания, какая бы не была выбрана в качестве партнера только строит АЭС, но не эксплуатирует", - отметил он в интервью изданию Улусмедиа.

По его словам, "переговоры ведутся помимо России еще с четырьмя другими потенциальными партнерами: Китаем, США, Кореей, Францией. И выбор будет сделан в пользу комплексного соответствия проекта нуждам Казахстана".

Подчеркивая важность проекта, Саткалиев сообщил, что АЭС может обеспечить страну или регион энергией, снижая зависимость от нефти, газа или угля. По его оценке, это может укрепить энергетическую безопасность и снизить воздействие колебаний цен на энергию.

Министр напомнил, что в настоящее время уровень износа электросетей Казахстана составляет 65%, что в свою очередь дает потери порядка 11% от объема переданной электрической энергии.

Как ранее сообщалось, власти Казахстана 22 августа проведут публичные слушания по вопросу будущего строительства АЭС.

В республике в настоящее время изучают предложения ведущих мировых компаний относительно строительства первой АЭС. Составлен список поставщиков, имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности. В него вошли китайская компания CNNC, российская госкорпорация "Росатом", французская компания EDF и южнокорейская KHNP. Министерство энергетики ведет работу по оценке выбранного для АЭС участка в поселке Улкен в Алма-Атинской области.