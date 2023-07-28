Путин заявил, что Россия продолжит безвозмездные поставки продуктов нуждающимся странам

По словам президента, Москва будет и дальше ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Москва будет и дальше ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия - Африка.

"Вы, дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы. Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН", - пообещал он.

Путин напомнил об объявленном накануне решении поставить в ближайшие три-четыре месяца по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам безвозмездно. "В целом Россия намерена и далее всемерно помогать развитию Африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора, содействие по линии профильных международных структур и агентств", - заверил президент РФ.