28 июля, 08:05,
обновлено 28 июля, 08:39
Саммит Россия – Африка

Путин заявил, что Россия продолжит безвозмездные поставки продуктов нуждающимся странам

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, Москва будет и дальше ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Москва будет и дальше ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия - Африка.

"Вы, дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы. Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН", - пообещал он.

Путин напомнил об объявленном накануне решении поставить в ближайшие три-четыре месяца по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам безвозмездно. "В целом Россия намерена и далее всемерно помогать развитию Африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора, содействие по линии профильных международных структур и агентств", - заверил президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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