Совфед одобрил закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний

Речь идет о налоге в 10%. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ инициирован правительством РФ.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

Налоговая база для этого налога рассчитывается как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021-2022 годы и за 2018-2019 годы, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

Закон предусматривает ряд категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением образованных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Из состава плательщиков исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, для таких компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.