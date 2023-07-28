Совфед одобрил закон о лишении свободы до пяти лет за оборот табака без лицензии

Документ также устанавливает наказание за незаконное производство или оборот физическим лицом табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы за производство и оборот табака и табачной продукции без лицензии.

Один из законов расширяет статью 171.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Теперь она дополняется новым составом, устанавливающим наказание за производство, поставку, закупку и хранение табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере (от 100 тыс. рублей). Такие нарушения будут наказываться штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Аналогичные деяния, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (от 1 млн рублей), будут наказываться штрафом в размере от 3 млн до 4 млн рублей, принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Поправки в КоАП

Одновременно сенаторы одобрили закон, устанавливающий административную ответственность за производство и оборот табака и табачной продукции без лицензии. С этой целью Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется новой статьей 14.67. Так, за производство и оборот табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии, если нет признаков уголовно наказуемого деяния, устанавливается штраф для должностных лиц в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет с возможной конфискацией изготовленных продукции, оборудования и сырья. Для юридических лиц штраф составит от 300 тыс. до 1 млн рублей также с возможной конфискацией изготовленных изделий, продукции, оборудования и сырья или приостановлением деятельности на срок от 60 до 90 суток с возможной конфискацией.

Этой же статьей вводятся штрафы за использование или владение основным технологическим оборудованием для производства табачной продукции, которое не зарегистрировано или зарегистрировано, но не законсервировано в установленном порядке, в отсутствие лицензии на производство. Штрафы для граждан за подобное нарушение составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией этого оборудования. Для должностных лиц наказание составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей также с конфискацией оборудования в обоих случаях.

Кроме того, закон устанавливает наказание за незаконное производство или оборот физическим лицом табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Штраф в этом случае составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с одновременной конфискацией изделий, продукции, оборудования и сырья. Исключение делается для граждан, выполнявших свои обязанности по трудовому договору или оказывавших услуги по гражданско-правовому договору организации или индивидуальным предпринимателям, имеющим соответствующую лицензию или продающим в розницу эту продукцию на законном основании.

Новые нормы УПК

Кроме того, Совфед одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ об уничтожении и утилизации изъятых из незаконного оборота табачных изделий, никотиносодержащей продукции, упаковок и этикеток, а также основного технологического оборудования для производства такой продукции. Такие вещественные доказательства фотографируются или снимаются на видео, по возможности и отпечатываются, на период проведения необходимых исследований по решению дознавателя или следователя передаются на хранение. Его порядок установит правительство РФ. После исследований они передаются для уничтожения или утилизации.

Все законы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.