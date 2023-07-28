Совфед разрешил коллекторам общаться с должниками через почту и портал госуслуг

Согласно соответствующему закону, также вводится понятие "автоматизированный интеллектуальный агент"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, уточняющий способы взаимодействия кредиторов и коллекторов с должниками. В частности, с последними можно общаться через письменную корреспонденцию, портал госуслуг и с помощью электронного помощника.

Письменную корреспонденцию доставляют по месту жительства или месту пребывания должника операторы почтовой связи, курьеры или специальные (курьерские) службы доставки без непосредственного взаимодействия с должником. Сейчас такое взаимодействие предусмотрено через почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Представителем кредитора сможет быть не только коллектор, но и банк, действующий в качестве представителя кредитора, специализированное общество, ипотечный агент, а также Единый институт развития в жилищной сфере.

Кредитор вправе взаимодействовать с должником с использованием портала "Госуслуги" в порядке, установленном правительством РФ. Так, кредитор может направить в личный кабинет должника на портале сообщения в соответствии с утверждаемыми Минцифры России форматами. Условием для такого взаимодействия является согласие самого должника. Взаимодействие должника и кредитора (его представителя) будет также возможно с помощью электронной почты должника, если ее адрес указан должником при заключении договора.

Вводится понятие "автоматизированный интеллектуальный агент" - программное обеспечение для отправки голосовых сообщений, которое применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определенные сценарии разговоров в зависимости от содержания диалога. Звонки от таких электронных помощников будут приравнены к действиям человека. Будут применяться существующие лимиты при контактах с должниками: частота общения с ними автоматизированного интеллектуального агента не должна превышать один раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц.

В процессе взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента должнику должно быть сообщено о том, что с ним ведет переговоры не реальный человек (за исключением случая, если об этом невозможно сообщить из-за прекращения переговоров по инициативе должника). Одним из вариантов взаимодействия с должником признается переписка в чате: речь идет о беседе взыскателя и должника в чате либо одном большом сообщении, которое разбито на несколько частей.

Полномочия ФССП

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России будет вести госреестр профессиональных коллекторских организаций и перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц. Перечень будет формироваться автоматически в рамках межведомственного информационного взаимодействия ФССП России с ЦБ РФ и размещаться на официальном сайте ФССП.

Кредитные и микрофинансовые организации обязаны обладать соответствующим оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с целью возврата просроченной задолженности. Они будут обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые должнику, и хранить их в течение трех лет. Перед началом взаимодействия с должниками такие организации направляют в ФССП уведомление, к которому прикладывают копии документов, подтверждающих наличие необходимого оборудования и программного обеспечения.

Документ вводит понятие "профессиональная коллекторская организация".

Теперь ФССП может устанавливать ограничения на отдельные способы взаимодействия с должниками на срок до 60 дней.

Для профессиональных коллекторских организаций устанавливается требование включать в название словосочетание "профессиональная коллекторская организация". Исключается выдача в бумажном виде свидетельства о внесении сведений о юридическим лице в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.

Закон вступит в силу через 180 дней с момента его опубликования.