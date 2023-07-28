Совфед одобрил закон об однодневных полисах ОСАГО

Такой формат страхования позволит водителям распределить финансовую нагрузку в течение года и платить за страховку поступательно из получаемого дохода, а не копить на выплату раз в год

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО, автовладельцы смогут приобретать их на срок от одного дня до трех месяцев.

Сейчас для транспортных средств, зарегистрированных на территории РФ, не предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО на срок менее одного года.

Закон предоставляет владельцам транспортных средств право заключать договор обязательного страхования на срок от одного дня до трех месяцев (краткосрочный договор обязательного страхования). В зависимости от срока действия такого договора страховщиком устанавливаются понижающие коэффициенты страховых тарифов.

Как пояснил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ("Единая Россия"), принятие закона - важный позитивный сигнал в первую очередь для отрасли такси и для ее диалога со страховым сообществом. По словам парламентария, новые полисы ОСАГО поддержат формат частичной и временной занятости. Он добавил, что такой формат страхования позволит водителям распределить финансовую нагрузку в течение года и платить за страховку поступательно из получаемого дохода, а не копить на выплату раз в год.