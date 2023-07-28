Совфед повысил в четыре раза штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов

Они составили 100 рублей в час в расчете на одного пассажира

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о повышении в четыре раза штрафов для авиаперевозчиков за задержку вылета самолета - с 25 рублей до 100 рублей в час в расчете на одного пассажира, документ также направлен на совершенствование условий эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Сегодня за просрочку доставки пассажира или багажа авиакомпания должна заплатить штраф в размере 25% от МРОТ за каждый час просрочки, но не больше половины от стоимости перевозки. Базовый МРОТ для исчисления штрафов составляет 100 рублей, следовательно, штраф за каждый час задержки составляет 25 рублей.

Согласно документу, в Воздушном кодексе РФ закрепляется новая норма, согласно которой "за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению (претензии) штраф в размере 100 рублей за каждый час, но не более чем 50% провозной платы". Эта норма вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Также в Воздушном кодексе вводится новое понятие "беспилотная авиационная система", под которым понимается комплекс, включающий один или несколько беспилотников, средства управления полетом, а также средства осуществления взлета и посадки беспилотников. Кроме того, в кодексе закрепляются новые нормы, предусматривающие обязательную сертификацию светосигнального, радиотехнического оборудования, в том числе оборудования авиационной электросвязи и наземного оборудования, используемого для обслуживания линий управления беспилотными авиационными системами на аэродромах.

Правительство РФ будет ответственным за установление порядка госрегулирования тарифов на предоставление государственным поставщиком услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем.