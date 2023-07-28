В Подмосковье вложат более 2 млрд рублей в расширение производства металлоконструкций

В течение пяти лет для жителей региона будет создано более 1 тыс. рабочих мест.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Металлика-Дизайн", занимающаяся проектированием и изготовлением на заказ изделий из металлов, полимеров и композитов, планирует расширить производство. Инвестиции в реализацию проекта составят около 2 млрд рублей, об этом сообщила ТАСС в пятницу зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций в реализацию проекта по наращиванию производственных мощностей ГК "Металлика-Дизайн" оценивается в 2 млрд рублей. В течение пяти лет для жителей Подмосковья будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Так, на первом этапе на новой площадке в Солнечногорске штат сотрудников будет расширен со 130 до 200 человек. Среди вакансий, которые уже сейчас открыты на предприятии - операторы станков ЧПУ, инженеры-конструкторы, сварщики и слесари механосборочных работ", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона пояснили, что при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) компания увеличила производственные мощности и запустила новое предприятие в Солнечногорске. В ближайшее время инвестор также планирует расширение еще двух своих предприятий, которые занимаются производством алюминиевых сотовых панелей и эксклюзивных изделий из стекла.

"Свою продукцию компания поставляет не только по всей России, но и в страны СНГ. На новой площадке в Солнечногорске компания сможет увеличить производственные мощности в два раза. Особенность производства ГК "Металлика-Дизайн" в том, что все заказы на предприятии разные, это не серийное производство, каждый проект не похож на другой. Всю продукцию изготавливают по индивидуальным эскизам, поэтому на предприятии есть собственное конструкторское бюро, которое занимается разработкой, проектированием и воплощением в жизнь любой идеи. Главная задача - предложить российскому заказчику высокое качество по приемлемой цене, чтобы он не искал аналогов за рубежом", - процитировали в министерстве слова генерального директора Корпорации развития Подмосковья Владимира Слипенькина.