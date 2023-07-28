Президент Уганды призвал покупать у стран Африки готовую продукцию, а не сырье

Как отметил Йовери Кагута Мусевени, ВВП государств континента составляет $2,7 трлн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени призвал страны покупать у Африки готовую продукцию, а не сырье.

"Я предлагаю нашим союзникам - России, Индии, Китаю, другим странам - принять решение, что они могут нам помочь и покупать готовую продукцию из Африки, а не сырье. Например, обработанный кофе - не зерновой, а уже готовый, шоколад вместо какао-бобов, текстиль вместо хлопка, сталь вместо железной руды, электрические аккумуляторы вместо лития", - сказал он на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка.

Президент Уганды обратил внимание на то, что ВВП стран Африки составляет $2,7 трлн, что "меньше экономики Японии, Германии и других стран". По его словам, подобная ситуация в экономике Африки вызвана задержками в развитии. "Вместе с нашими братьями по Африканскому союзу мы пытаемся решить эти проблемы", - добавил он.