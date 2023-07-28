Эксперт: Запад "кнутом и пряником" пытается помешать Африке развивать сотрудничество с РФ

Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин отметил, что африканские торговые партнеры играют большую роль в развитии и торгово-экономического и иного сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Страны коллективного Запада, используя метод кнута и пряника, стараются помешать Африке развивать отношения с Россией. Такое мнение выразил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин на второй панельной сессии, организованной ТАСС в рамках медиафорума Россия - Африка.

"Сегодня Африка становится одной из наиболее приоритетных зон приложения российской политики, и в то же время это - субъект мировой политики, к которому мы относимся с уважением и уважаем суверенитет Африки. То, что мы предлагаем Африке в сотрудничестве - это как раз суверенитет, - сказал он. - Наше сотрудничество с Африкой, безусловно, направлено на то, чтобы помочь ей избавиться от политического и финансового наследия колониализма, которое еще есть, коллективный Запад давит на Африку, используя кнут и пряник для того, чтобы помешать развитию наших отношений".

Наумкин отметил, что "такие торговые партнеры, как Алжир, Марокко, Египет и страны с такими крупными экономиками, как ЮАР, Нигерия и многие другие, - они, безусловно сегодня играют большую роль в развитии и торгово-экономического и иного сотрудничества". "Даже при скромном товарообороте в $18 млрд, гуманитарные связи так же быстро растут, как и этот объем торгово-экономического сотрудничества", - заметил он.