Казахстанско-афганский деловой форум пройдет в Астане 3-5 августа

Ожидается, что от афганской стороны участие примут более 150 предпринимателей из разных отраслей экономики

АСТАНА, 28 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана с 3 по 5 августа проведут в Астане совместный с Афганистаном деловой форум. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства иностранных дел.

"3-5 августа пройдет казахстанско-афганский бизнес-форум. Ожидается, что от афганской стороны участие примут более 150 предпринимателей из разных отраслей экономики, в том числе банков второго уровня Афганистана. Во время визита состоятся переговоры с участием руководства министерства торговли и интеграции, компании "Казахэкспорт", банков второго уровня, логистических компаний Казахстана", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках форума будет организована выставка афганских товаров. "Ожидается участие порядка 70 компаний из Афганистана. На выставке с 4 по 5 августа 2023 года будут представлены ковры, ювелирные изделия, строительные товары, бытовая и промышленная химия, овощи и фрукты, продукты питания и другое", - рассказали в пресс-службе.