Россия и Буркина-Фасо обсудили поставки нефтепродуктов и фармацевтики РФ

По словам директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Романа Чекушова, стороны договорились о взаимодействии в регистрации фармизделий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия готова поставлять Буркина-Фасо нефтепродукты, минеральные удобрения и фармацевтику. Об этом на сессии на полях саммита Россия - Африка сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Первый блок вопросов - это вопросы, связанные с поставкой той продукции, которую коллеги хотят покупать. Приятно были удивлены, что они не спрашивали про какие-то кредитные, долговые инструменты, готовы работать по приобретению таких основных вещей, как дизель, нефтепродукты, минеральные удобрения, оборудование по обработке земли, фармацевтической продукции, которая им требуется в большом объеме, поскольку они хотят заместить европейских производителей", - сказал Чекушов, отвечая на вопрос об итогах переговоров с Буркина-Фасо.

Он добавил, что стороны договорились о взаимодействии в регистрации фармизделий, а также о направлениях поставок нефтепродуктов.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.