28 июля, 12:55
Саммит Россия – Африка

Лихачев анонсировал реализацию новых проектов с Эфиопией в ближайшие полтора-два года

По словам гендиректора госкорпорации, речь идет о различных энергетических и неэнергетических инициативах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Росатом в ближайшие полтора-два года выйдет на реализацию различных энергетических и неэнергетических проектов в Эфиопии. Об этом заявил журналистам на саммите Россия - Африка генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"В дорожной карте сотрудничества на ближайшие два года предметно прописаны направления проектов: большая мощность, малая, средняя, неэнергетические компетенции для уже практической реализации с партнерами. Уверен, что ближайшие полтора-два года нам позволят прийти к реализации проектов", - сказал Лихачев. 

Теги:
ЭфиопияРоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичСаммит Россия – Африка
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