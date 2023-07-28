"Россети" присоединили к ЕНЭС более 1 тыс. МВт мощности потребителей в январе - июне

Лучшая динамика производственных показателей отмечена в МЭС Северо-Запада, где надежность за первое полугодие выросла на 23%, отметили в холдинге

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Россети" по итогам первого полугодия 2023 года присоединили к магистральной инфраструктуре - Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) - более 1 тыс. МВт мощности, в том числе на долю сетевых организаций и прямых потребителей приходится 482 МВт и 419 МВт соответственно. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга по итогам совещания первого заместителя генерального директора компании Андрея Мурова с руководителями филиалов - МЭС.

Мероприятие прошло в Самаре. На нем подведены итоги работы магистрального сетевого комплекса под управлением группы "Россети" в январе - июне 2023 года.

Лучшая динамика производственных показателей отмечена в МЭС Северо-Запада, где надежность за первое полугодие выросла на 23%. Другие лидеры - МЭС Волги и МЭС Центра, которые сократили удельную аварийность на 8% и 7% соответственно, отмечается в сообщении.

По словам Мурова, ключевой задачей для всех филиалов является реализация в утвержденные сроки мероприятий инвестпрограммы. В том числе это касается строительства сетевых объектов для расширения Восточного полигона железных дорог - Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В 2023 году "Россети" завершат первый этап макропроекта, поставив под напряжение в Бурятии подстанцию сверхвысокого напряжения 500 кВ "Нижнеангарская" и транзит до центра питания "Усть-Кут", расположенного в Иркутской области.

Также продолжается развитие магистральной сетевой инфраструктуры для обеспечения мощностью новых потребителей. В числе крупнейших проектов - создание схемы внешнего электроснабжения строящегося горно-обогатительного комбината "Озерный", который будет перерабатывать сырье с одного из самых больших в России месторождений полиметаллических руд.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.