"Интер РАО - экспорт" и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2"

В ходе рабочей встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в области электроэнергетики, в том числе в сфере строительства и модернизации электроэнергетических мощностей в африканском государстве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Интер РАО - экспорт" и Electricidade de Mocambique будут сотрудничать по проекту строительства ГЭС "Лурио-2" в Мозамбике. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на полях саммита Россия - Африка, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"В присутствии [министра энергетики РФ] Николая Шульгинова и [министра минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика] Карлуша Закариаша было подписано соглашение о сотрудничестве по проекту строительства ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике между компаниями "Интер РАО - экспорт" и Electricidade de Mocambique", - отмечается в сообщении.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в области электроэнергетики, в том числе в сфере строительства и модернизации электроэнергетических мощностей в Мозамбике.

"Несмотря на важный тренд по ускоренному энергопереходу, первоначальная задача - обеспечить доступность энергией Африканский континент, в том числе Республику Мозамбик", - подчеркнул Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, министры отметили большой потенциал для развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли и обсудили вопросы взаимодействия в гидроэнергетике, а также в сфере возобновляемой энергетики.