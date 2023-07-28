ЦБ повысит с 1 октября надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте ДДУ, чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья, сообщил регулятор

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк России повышает с 1 октября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков, сообщил регулятор.

"У Банка России нет возможности применять в ипотечном кредитовании макропруденциальные лимиты и с их помощью напрямую ограничить долю наиболее рискованных кредитов. В этих условиях Банк России с 1 октября 2023 г. устанавливает в отношении таких кредитов макропруденциальные надбавки на запретительном уровне. Наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте ДДУ, чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья", - сообщил регулятор.

ЦБ подчеркнул, что в случае стабилизации ситуации и возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования, будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке.