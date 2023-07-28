Глава Tajik Air считает необоснованным иск аэропорта Кольцово к компании

По данным картотеки арбитражных дел, иск от ПАО "Аэропорт Кольцово" к ОАО Tajik Air подали 21 июля

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Гендиректор таджикской авиакомпании Tajik Air Парвиз Шодмонзода признал наличие иска аэропорта Кольцово к предприятию, который подан в Арбитражный суд Свердловской области, но считает его необоснованным.

"На самом деле есть такой иск. <…> Это надо как-то обосновать, пока это не обосновано, я не считаю это обоснованным", - сказал он на пресс-конференции в Душанбе.

По данным картотеки арбитражных дел, иск от ПАО "Аэропорт Кольцово" к ОАО Tajik Air подан 21 июля. Пока он не принят к рассмотрению судом, других подробностей в картотеке не приводится.

В 2018 году для улучшения финансового состояния авиакомпании Tajik Air был создан наблюдательный совет, который возглавил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. В 2019 году Tajik Air, которая осуществляла перевозки, в том числе в Екатеринбург, прекратила полеты из-за финансовых и технических проблем. Гендиректор компании ранее сообщал, что компания намерена в ближайшее время возобновить полеты, для этого планируется взять в лизинг два самолета.