Стоимость золота превысила $2 тыс. за тройскую унцию впервые со 2 июня

В то же время стоимость серебра в ходе торгов на Comex составляла $24,49 за тройскую унцию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки $2 тыс. за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки. В последний раз стоимость драгметалла достигала этого уровня 2 июня 2023 года.

В максимуме цена золота равнялась $2 000,4 за тройскую унцию (+0,43%) по состоянию на 18:08 мск. К 18:15 мск золото торговалось по $1 998,8 за унцию (+0,35%).

В то же время стоимость серебра в ходе торгов на Comex составляла $24,49 за тройскую унцию (+0,53%).