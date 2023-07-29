Во Владивостоке намерены расторгнуть договоры с 11 резидентами СПВ

Земельные участки, которые компании используют не по назначению, вернут в муниципальную собственность

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Владивостока совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) намерены расторгнуть договоры о вхождении 11 компаний в Свободный порт Владивосток (СПВ) и вернуть используемую не по назначению землю в муниципальную собственность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Владивостока Константин Шестаков.

"Совсем недавно в городе Владивостоке существовала преференция для резидентов Свободного порта Владивосток по предоставлению без аукциона земельных участков. Преференция была реализована достаточно давно, и некоторые резиденты так и не приступили к исполнению своих обязательств. Земельные участки, которые были предоставлены, используются не по целевому назначению, многие из них [резидентов] допускают просрочки или в принципе неуплату арендных платежей. Ну и финансирование этих проектов, которые они задумали, по некоторым площадкам также не началось", - рассказал глава города.

По его словам, власти рассмотрели 15 площадок, по 11 из них принято решение о расторжении соглашения о резиденции в СПВ. "После этого мы будем принимать решение о расторжении самих договоров на земельные участки. Данные земельные участки мы постараемся выставить на аукционные процедуры, чтобы в максимально короткий срок вовлечь их в хозяйственный оборот", - отметил Шестаков.

Преференциальный режим Свободный порт Владивосток распространен на 22 муниципальных образования в 5 регионах Дальнего Востока. По соглашениям с КРДВ проекты реализуют более 2 тыс. резидентов. В экономику округа вложено 374 млрд рублей частных инвестиций, создано 44,3 тыс. рабочих мест, запущенно более 400 предприятий. С 2022 года минимальный порог вложений для получения статуса резидента СПВ снижен в 10 раз - с 5 млн до 500 тыс. рублей.