В Башкирии финансирование дорожного фонда снизится почти на 6% в 2023 году

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова отметила, что в 2024 году дорожный фонд планируется в объеме 29,2 млрд рублей

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Финансирование дорожного фонда Башкирии в 2023 году составит 39,4 млрд рублей. В 2022 году этот показатель превысил 42 млрд рублей, сообщила ТАСС заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова.

"По состоянию на 24 июля 2023 года объем дорожного фонда, утвержденный территориальным заказом, составляет 39,4 млрд рублей. В 2022 году объем дорожного фонда составил 42,1 млрд рублей", - сообщила Минакова.

На реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в республике из федерального бюджета предусмотрено 4,9 млрд рублей. По прогнозу, в 2024 году дорожный фонд планируется в объеме 29,2 млрд рублей. При этом показатель будет корректироваться с учетом прогноза поступлений акцизов, отметила заместитель министра.