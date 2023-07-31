30 июля, 23:56

"Известия": число самозанятых подростков в РФ достигло почти 100 тыс.

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Лидерами по количеству самозанятых младше 18 лет стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 95 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет оформили самозанятость на 1 июля 2023 года, что на 20% больше по сравнению с летом 2022 года. Тогда число самозанятых, не достигших 18 лет, составляло 78 тыс. человек. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на ФНС и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

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В пресс-службе ФНС изданию сообщили, что число самозанятых несовершеннолетних россиян стабильно растет. В ведомстве добавили, что многие граждане считают открытие собственного дела сложным процессом из-за расходов, отчетности и обязанности платить страховые взносы. Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" позволяет упростить открытие своего дела для тех, кто только начинает вести бизнес.

В ФНС добавили, что заинтересованность молодежи в специальном налоговом режиме объясняется следующими факторами: легкостью и простотой регистрации и дальнейшего применения специального налогового режима, отсутствием отчетности и обязанности по применению контрольно-кассовой техники, а также возможностью получать легальный доход.

Лидерами по количеству самозанятых младше 18 лет стали Москва (20 тыс. человек.), Санкт-Петербург (7,7 тыс.), Московская (7,3 тыс.) и Свердловская (4,7 тыс.) области. Кроме того, в статистику ФНС включены данные о новых регионах РФ: в ДНР в качестве самозанятых младше 18 лет зарегистрировались 13 человек, в ЛНР - пятеро, в Херсонской области - трое.

"Увеличение количества самозанятых в возрасте 14-17 лет показывает постоянный рост интереса к предпринимательству среди молодых людей. Возможность работать на себя - значимый вклад несовершеннолетних в социально-экономическое развитие регионов", - приводят "Известия" слова руководителя центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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