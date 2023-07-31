Индекс активности сферы услуг КНР в июле снизился до 51,5 пункта

По сравнению с июнем этот показатель снизился на 1,7 процентного пункта

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в июле снизился по сравнению с июнем на 1,7 процентного пункта (п. п.), составив 51,5. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как следует из распространенного доклада, субиндекс новых заказов в непроизводственном секторе Китая за текущий месяц снизился на 1,4 п. п., до 48,1. Закупочные цены за данный период выросли на 1,8 п. п., до 50,8, а отпускные - на 1,9 п. п., до 49,7. Субиндекс предпринимательских оценок и ожиданий опустился по сравнению с данными июня на 1,3 п. п., до 59. В сфере занятости наблюдалось небольшое ухудшение ситуации, соответствующий показатель понизился на 0,2 п. п., до 46,6.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение выше этого порога свидетельствует об улучшении ситуации, в противном случае - об обратной тенденции.