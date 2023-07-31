Исследование показало рост доли безналичных оплат в РФ за год на 10%

По данным "Контур. Маркета", увеличение доли в сравнении с прошлогодним показателем связано с тем, что в 2022 году на второй квартал пришлось падение доли безналичных оплат

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Доля безналичных оплат в российских кассах в апреле-мае 2023 года выросла с 66% до 72% и составила в среднем 69%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 10%, говорится в исследовании "Контур. Маркета", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"По данным с касс, подключенных к оператору фискальных данных "Контура", доля безналичных оплат в апреле 2023 года составила 66%, в мае выросла до 69%, а в июне - до 72%. Таким образом, средняя доля безналичных оплат за весь второй квартал составила 69%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года - рост на 10%", - указывается в исследовании.

Такое увеличение доли в сравнении с прошлогодним показателем связано с тем, что в 2022 году на второй квартал пришлось падение доли безналичных оплат, пояснила эксперт "Контур. Маркета" по анализу данных Дарья Жигалина. "Тогда платежные системы Visa и Mastercard сообщили об уходе из России, доля наличных платежей росла и достигла пика в третьем квартале 2022 года: 42% приходилось на наличку, а 58% на безнал", - отметила она.

Общая сумма оплат в рознице и общепите, по данным аналитиков, в апреле 2023 года составила 182,5 млрд рублей, в мае - 180,3 млрд, в июне - 185 млрд.

Рост безналичных оплат во втором квартале 2023 года, по словам Жигалиной, трудно связать с каким-то событием, которое потрясло бы экономику так же сильно, как прошлогодний уход международных платежных систем с российского рынка. "Вероятно, играет роль общий тренд на цифровизацию: даже небольшие магазины приобретают терминалы эквайринга, пожилые граждане все активнее осваивают банковские карты, подрастает новое поколение пользователей - к примеру, много банковских продуктов появилось для детей", - заключила эксперт.