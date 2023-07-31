31 июля, 07:28,
обновлено 31 июля, 07:52

Расписки компании "Мать и дитя" на Мосбирже росли более чем на 6%

Котировки пошли вверх после публикации компанией операционных результатов за II квартал

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Расписки компании "Мать и дитя" на Московской бирже росли более чем на 6%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх после публикации компанией операционных результатов за II квартал.

К 10:20 мск расписки компании росли на 6,07%, до 723,8 рубля. По данным на 10:45 мск, расписки "Мать и дитя" замедлили рост и торговались на уровне 715,4 рубля (+4,84%).

Выручка ГК "Мать и дитя" (MD Medical) в II квартале 2023 года выросла на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. За I полугодие выручка увеличилась на 5,7% - до 12,9 млрд рублей. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация