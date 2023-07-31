Посол РФ: бизнес России и Таиланда приспособился к взаимодействию в условиях санкций

Как сообщил Евгений Томихин, товарооборот между странами за первую половину года достиг порядка $1 млрд

БАНГКОК, 31 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Товарооборот между Россией и Таиландом за первую половину года достиг порядка $1 млрд, в то время как бизнес-сообщество двух стран приспособилось к эффективному взаимодействию в условиях санкционной политики стран Запада. Об этом заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Понятно, что у нас существуют разного рода проблемы, в том числе логистические. Многие механизмы, к сожалению, оказались под воздействием санкций Запада, но тем не менее желание и стремление продолжать и наращивать сотрудничество в Таиланде есть. По разным оценкам, за первую половину года можно говорить примерно об одном миллиарде долларов товарооборота. Мы видим, как бизнес сообщество и в России, и в Таиланде ищут пути налаживания связей, и есть участники внеэкономической деятельности, которые используют абсолютно новые модели взаимодействия в нынешних условиях. Бизнес работает очень эффективно", - сказал он.

Товарооборот между Россией и Таиландом по итогам 2022 году составил $2 млрд. Основу российского экспорта составили металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, каучук, минеральные продукты, драгоценные камни, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Россия импортировала в основном оборудование и транспортные средства, продукты химической промышленности и продовольственные товары.