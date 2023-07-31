Из порта Мариуполя отправили первую партию продукции меткомбинатов ДНР

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, это первый подобный груз

ТАСС, 31 июля. Партия железной арматуры и металлических профилей, произведенных на металлургических комбинатах в Донецкой Народной Республике (ДНР), отправлена из Мариупольского морского торгового порта в порт Ростова-на-Дону. Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, это первый подобный груз, до этого в порт Мариуполя доставляли строительные материалы из других субъектов России.

"Судно, которое доставило в Мариуполь из Ростова-на-Дону 1,9 тыс. тонн строительных материалов для восстановления объектов в новых регионах, обратно ушло с металлургической продукцией, произведенной в Макеевке, Енакиево и Алчевске. Выход продукции промышленных предприятий Донбасса на рынок России - это очередной этап интеграции новых регионов в экономическое пространство страны", - цитирует Хуснуллина сайт правительства РФ.

Хуснуллин рассказал, что оператором поставок строительных материалов через морской порт Мариуполя для восстановления Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей определено ФАУ "Роскапстрой" Минстроя России.