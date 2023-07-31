В США введут в эксплуатацию первый построенный за 30 лет ядерный реактор

Реализация проекта "затянулась на годы", вызвав перерасход средств, сообщила газета Financial Times

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. В американском штате Джорджия в ближайшее время будет введен в эксплуатацию третий энергоблок АЭС Vogtle. Он станет первым реактором, построенным в США за последние 30 лет, сообщила газета Financial Times.

Реализация проекта "затянулась на годы", вызвав "перерасход средств, измеряющийся миллиардами долларов", пишет издание.

Первоначально предполагалось, что третий блок АЭС мощностью 1 100 мегаватт введут в эксплуатацию в 2016 году, а четвертый - в 2017. Сейчас же четвертый блок планируется запустить в 2024 году. При этом первоначальная стоимость проекта оценивалась в $14 млрд, однако потом она выросла до более чем $30 млрд. Строительством реактора занималась компания Westinghouse Electric (дочернее предприятие транснациональной корпорации Toshiba), однако после ее банкротства в 2017 году строительство продолжили владельцы АЭС - компании Southern и Scana.

Разработка и строительство проектов дополнительных энергоблоков на АЭС "Вогтль" совпала с мировым всплеском популярности ядерной энергетики в 2008 году. Энергоблоки на АЭС в Джорджии должны были стать первыми среди десятков новых реакторов по всей стране. Однако после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года Toshiba отказалась от строительства в Японии новых ядерных объектов, спрос на реакторы упал и за рубежом.

Открытие третьего и четвертого блоков сделает АЭС Vogtle второй по мощности электростанцией в США после плотины Гранд-Кули в штате Вашингтон. По данным Института ядерной энергии, после ввода новых блоков в эксплуатацию более половины всей электроэнергии в штате Джорджия будет вырабатываться без побочных выбросов углерода.