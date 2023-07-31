Мосбиржа перешла на единый режим торгов и расчетов Т+1

Теперь они осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки, сообщила торговая площадка

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московская биржа перешла на единый режим торгов и расчетов Т+1 (на следующий день). Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"31 июля 2023 года Московская биржа перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Таким образом, расчеты по заключенным сделкам на всех рынках Московской биржи в основных режимах торгов и поставка приобретенных активов теперь осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки", - говорится в сообщении. Ранее расчеты производились на второй торговый день.

Сокращение расчетного цикла повысит удобство торгов и расчетов как для участников торгов и клиринга, так и для всех групп инвесторов. "Синхронизация расчетов с другими рынками позволит снизить временные затраты на проведение операций на рынках и оптимизировать механизмы управления ликвидностью, а также упростит формирование торгового и расчетного календаря фондового рынка на праздничные дни. Кроме того, внедрение расчетного цикла Т+1 даст дополнительный торговый день при проведении корпоративных событий российских публичных компаний, в том числе дополнительный торговый день до даты отсечки перед выплатой дивидендов", - сообщили там.

Тестирование режима торгов Т+1 на фондовом рынке для участников проходило с 15 мая 2023 года.

Московская биржа - крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.