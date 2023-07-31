ФАС возбудила два дела в отношении "Яндекса" из-за рекламы

В ведомство поступили заявления о ненадлежащей рекламе БАДов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило два дела в отношении "Яндекса" из-за ненадлежащей рекламы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФАС.

"Санкт-Петербургское УФАС возбудило сразу два дела в отношении "Яндекса". В Управление поступили заявления о ненадлежащей рекламе БАДов. Если вина будет доказана, компании грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ", - рассказали в пресс-службе.

В УФАС напомнили, что реклама различных БАДов, по Закону о рекламе, должна сопровождаться предупреждением - товар не является лекарственным средством.

В двух же случаях, по которым в УФАС поступили жалобы, эти обязательные предупреждения отсутствовали. При этом рекламораспространителем выступал "Яндекс".

"По результатам рассмотрения представленных материалов и полученных пояснений Управлением возбуждены дела о нарушении Закона о рекламе", - добавили в пресс-службе УФАС.