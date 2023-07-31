31 июля, 08:27

Кабмин продлит субсидирование судоходных компаний на покупку кораблей до 2025 года

© ТАСС/ Ruptly

Государство компенсирует до 75% затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских кораблей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ продлит субсидирование судоходных компаний на два года, это компенсирует затраты по кредитам на приобретение гражданских кораблей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы в России появлялись новые заказы на современные суда.

"Для дополнительного стимулирования спроса правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний еще на два года. Государство компенсирует до 75% затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских кораблей", - сказал глава кабмина.

"Также сохраним в текущем году возможность их покупки с рассрочкой платежа", - добавил глава правительства. По его словам, это еще один эффективный инструмент, который стал востребован после введения санкций. Как отметил Мишустин, смена собственника позволила продолжить безопасную эксплуатацию более полусотни судов.

Он также добавил, что соответствующее постановление подписано. "Рассчитываем, что принятые меры помогут устойчивому развитию этой стратегически важной для государства отрасли", - подытожил премьер-министр. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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