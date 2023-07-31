Мишустин потребовал быстро выполнить поручения, данные по итогам поездки в регионы

Большую часть прошлой недели премьер провел в командировке, во время которой побывал в Приморье, Бурятии, в Республике Алтай, Норильске

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно выполнить все поручения, которые он дал по итогам поездки по Дальнему Востоку и Сибири.

"По итогам поездки по Дальнему Востоку и Сибирскому федеральному округу прошу оперативно проработать все данные поручения", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. Большую часть прошлой недели глава кабинета министров провел в командировке, во время которой побывал в Приморье, Бурятии, в Республике Алтай, Норильске.

Мишустин поделился со своими заместителями впечатлениями от Норильска. "В целом видно, что город активно развивается", - сказал премьер. На его взгляд, это происходит "во многом благодаря тому, что и государство, и бизнес объединяют усилия для повышения качества жизни граждан". "И таких примеров партнерства органов власти и предпринимательского сообщества должно становиться больше", - указал председатель правительства.