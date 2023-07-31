Мишустин: всестороннее развитие Дальнего Востока остается приоритетом для правительства

Премьер-министр обратил внимание на тему развития транспортной связанности регионов ДФО с другими частями страны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Развитие регионов Дальнего Востока по всем направлениям остается приоритетом работы правительства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

"Развитие Дальнего Востока входит в число приоритетных для правительства [направлений], и здесь улучшение качества жизни в этом важнейшем для страны макрорегионе, повышение его транспортной доступности, формирование очень важного благоприятного инвестиционного климата должно быть продолжено", - сказал Мишустин, поручив членам правительства, курирующим каждое из направлений, отслеживать эти вопросы.

Глава кабмина кратко проинформировал об итогах своей рабочей поездки по регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО). Он напомнил о том, что посмотрел, как реализуется несколько из более чем 2 тыс. инвестиционных проектов в Приморье. Мишустин особое внимание уделил преображению небольших населенных пунктов ДФО. Он напомнил, что победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также двух аналогичных конкурсов для населенных пунктов Дальнего Востока получат гранты на благоустройство парков и скверов в регионах округа. "Общий грантовый фонд по всем этим конкурсам составил более 20 млрд рублей", - отметил премьер.

Он обратил внимание и на тему развития транспортной связанности регионов Дальнего Востока с другими частями страны. В частности, он отметил, что количество субсидируемых маршрутов растет, их уже 39. "Мы будем и дальше принимать меры по повышению доступности перевозок для граждан, в том числе совершенствуя имеющуюся сегодня инфраструктуру", - пообещал Мишустин.