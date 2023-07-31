31 июля, 09:07

Парламент Молдавии одобрил соглашение с Украиной о строительстве моста через Днестр

Мост должен стать ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии ратифицирован подписанное в июне соглашение с Украиной о строительстве автомобильного моста через реку Днестр в районе города Ямполя.

"Межправительственное соглашение одобрено в двух чтениях", - говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Договоренность о строительстве моста достигнута на встрече президентов двух стран Майи Санду и Владимира Зеленского в 2021 году. Мост должен стать ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом, а украинские экспортеры получат кратчайший путь в страны Центральной и Юго- Восточной Европы. Он станет частью дорожной инфраструктуры между украинскими городами Могилев-Подольский - Ямполь - Крыжополь - Бершадь - Умань.

Общая протяженность моста составит более 1,4 тыс. м. На нем будет две полосы для движения автомобилей с тротуарами с обеих сторон. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. 

Теги:
УкраинаМолдавияСанду, МайяЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация