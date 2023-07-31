Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач

Президент РФ выразил надежду на то, что в диалоге с правительством будут всегда найдены приемлемые решения, которые пойдут на благо развития страны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что развитие экономики является базой для решения всех задач, стоящих перед Россией.

"В вопросах социального характера, экономического развития экономика - база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной", - сказал глава государства на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Путин выразил надежду на то, что в диалоге с правительством, как это было до сих пор, "будут всегда найдены развязки, приемлемые решения, которые, безусловно, должны пойти и пойдут на благо развития России".

Глава государства добавил, что надеется на выстраивание дальнейшей работы именно таким образом во время новой парламентской сессии.