Белоярская АЭС приобрела резервный автотрансформатор для третьего энергоблока

Оборудование повысит уровень надежности и безопасности энергоблока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Уникальный резервный автотрансформатор приобрела Белоярская АЭС в Свердловской области для третьего энергоблока. Оборудование повысит уровень надежности и безопасности энергоблока, сообщили в пресс-службе станции.

"На Белоярскую АЭС поступило новое оборудование: резервный автотрансформатор АТМН мощностью 6 000 кВА для питания электродвигателя главного циркуляционного насоса энергоблока № 3 с быстрым натриевым реактором БН-600. <...> В случае выхода автотрансформатора из строя энергоблок будет недовырабатывать электроэнергию. А изготовление нового автотрансформатора заняло бы не менее полутора лет, потому что их не производят для широкого потребления: это единичный заказ, разработанный с учетом уникального оборудования Белоярской АЭС", - говорится в сообщении.

На станции уточняют, что приобретение повысило уровень безопасности и надежности энергоблока № 3 Белоярской АЭС, который сейчас готовится к продлению срока эксплуатации до 2040 года.

Белоярская АЭС обеспечивает электроэнергией 16% потребителей Свердловской области - насыщенного промышленностью региона с населением более 4,3 млн человек.