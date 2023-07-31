Путин утвердил ратификацию соглашения с Узбекистаном о представительствах таможенных служб

Соглашение было подписано в Самарканде 2 декабря 2022 года для развития взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Ташкента по вопросам таможенного регулирования

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Узбекистаном об открытии представительств таможенных служб двух стран. Документ опубликован.

Соглашение было подписано в Самарканде 2 декабря 2022 года для развития взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Ташкента по вопросам таможенного регулирования.

В соответствии с соглашением представительства таможенной службы, помимо развития сотрудничества между РФ и Узбекистаном в профильной сфере, будут также вырабатывать предложения по сближению нормативно-правовой базы в области таможенного дела двух государств, участвовать в согласовании вопросов организации профессионального обучения и повышения квалификации должностных лиц таможенных служб.