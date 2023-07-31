Дума осенью проведет большие парламентские слушания по развитию МСП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что перед Думой стоит задача по созданию условий для более эффективного развития бизнеса

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Госдума в осеннюю сессию проведет большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Конечно, у нас планов много, тем более новая сессия - это новые возможности. Мы запланировали проведение больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, хотим встретиться с максимальным количеством, насколько позволят наши залы, представителей бизнеса и вместе с правительством обсудить эти вопросы", - сказал Володин.

Он отметил, что перед Думой стоит задача по созданию условий для более эффективного развития бизнеса, парламентарии постараются выработать нужные решения, чтобы затем представить президенту РФ свои предложения.