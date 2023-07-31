На Украине заявили, что восстановили почти 100% объектов тепловой генерации

Вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков сообщил, что уровень подготовки объектов ЖКХ к новому отопительному сезону составляет около 60%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Почти все поврежденные предприятия тепловой генерации восстановлены на Украине. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков.

"Предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%. Параллельно работаем над обеспечением резервных мощностей на случай возникновения форс-мажорных ситуаций", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Вице-премьер добавил, что из 700 поврежденных объектов теплоснабжения на данный момент восстановлено более 65%.

Он также отметил, что сейчас уровень подготовки объектов ЖКХ к новому отопительному сезону составляет около 60%.

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что грядущий отопительный сезон будет непростым, и рекомендовал жителям страны запастись топливом для работы электрогенераторов. В офисе президента Украины также признают, что предстоящая зима будет для энергетической системы гораздо сложнее прошлогодней. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк призвал сограждан не убирать далеко обогреватели и прочее оборудование.