Индекс DAX достиг отметки в 16 528 пунктов

Предыдущий максимум был зафиксирован 28 июля

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в понедельник утром установил новый рекорд, достигнув отметки в 16 528 пунктов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Предыдущий максимум был зафиксирован 28 июля на уровне 16 490 пунктов. К нынешнему рекордному показателю индекс шел довольно уверенно, что продемонстрировала предыдущая неделя.

Причиной подобной тенденции стали позитивные сигналы с рынков Азии, а также надежда на то, что пик процентной ставки может быть достигнут после недавнего повышения ставки Федеральной резервной системой США и Европейским центральным банком.